Бондарева Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1855
Дочь: (Бондарева) Мария Евфимовна
Отец ребёнка: Бондарев Евфим Евфимович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бондарев Александр Евфимович
Отец ребёнка: Бондарев Евфим Евфимович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Бондарев Евфим Евфимович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Бондарева) Прасковья Евфимовна
Отец ребёнка: Бондарев Евфим Евфимович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Бондарева) Пелагея Евфимовна
Отец ребёнка: Бондарев Евфим Евфимович
Рождение ребёнка
14.04.1873
Сын: Бондарев Иван Евфимович Младший
Отец ребёнка: Бондарев Евфим Евфимович
Смерть
Неизвестно