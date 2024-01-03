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Бондарева Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Евфим Евфимович

Рождение ребёнка
15.07.1855

Дочь: (Бондарева) Мария Евфимовна

Отец ребёнка: Бондарев Евфим Евфимович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бондарев Александр Евфимович

Отец ребёнка: Бондарев Евфим Евфимович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бондарев Иван Евфимович

Отец ребёнка: Бондарев Евфим Евфимович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Бондарева) Прасковья Евфимовна

Отец ребёнка: Бондарев Евфим Евфимович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Бондарева) Пелагея Евфимовна

Отец ребёнка: Бондарев Евфим Евфимович

Рождение ребёнка
14.04.1873

Сын: Бондарев Иван Евфимович Младший

Отец ребёнка: Бондарев Евфим Евфимович

Смерть
Неизвестно

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