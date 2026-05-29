Попкова (Троян) Татьяна Ивановна 25.10.1987 — найти родственников по фамилии на Familio

Попкова (Троян) Татьяна Ивановна

Автор
ТП
Попкова Т.

женский, родилась 25.10.1987, Череповец, город Череповец, Вологодская область

Отец
Троян Иван Владимирович29.05.1962 г.р.
Мать
Троян (Кулакова) Наталья Викторовна10.08.1967 г.р.
Супруги
Гаршин Сергей Александрович20.03.1983 г.р.
Попков Фёдор Александрович10.03.1986 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1987

Отец: Троян Иван Владимирович

Мать: Троян (Кулакова) Наталья Викторовна

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Фёдор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаршин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
02.03.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Фёдор Александрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Рождение ребёнка
26.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Фёдор Александрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Рождение ребёнка
19.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаршин Сергей Александрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Рождение ребёнка
11.09.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаршин Сергей Александрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Рождение ребёнка
04.01.2025

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаршин Сергей Александрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

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