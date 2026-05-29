Попкова (Троян) Татьяна Ивановна
женский, родилась 25.10.1987, Череповец, город Череповец, Вологодская область
ОтецТроян Иван Владимирович29.05.1962 г.р.
МатьТроян (Кулакова) Наталья Викторовна10.08.1967 г.р.
Супруги
Гаршин Сергей Александрович20.03.1983 г.р.
Попков Фёдор Александрович10.03.1986 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попков Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
26.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попков Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
19.12.2020
Рождение ребёнка
11.09.2023
Рождение ребёнка
04.01.2025