Просина (Дубенскова) Наталья
женский, родилась Неизвестно
ОтецДубенсков АлексейНеизвестно г.р.
МатьДубенскова МарияНеизвестно г.р.
Супруги
Просин СергейНеизвестно г.р.
Дети
Просин АлександрНеизвестно г.р.
Просин АлексейНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубенсков Алексей
Мать: Дубенскова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Просин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просин Александр
Отец ребёнка: Просин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просин Алексей
Отец ребёнка: Просин Сергей