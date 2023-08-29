Зыкова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солнышкова Мария

Отец ребёнка: Зыков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анкудинова Александра

Отец ребёнка: Зыков Иван

д. Балаболиха Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Ефим

Отец ребёнка: Зыков Иван

Смерть
Неизвестно
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