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Шабалина Мария Константиновна
Шабалина Мария Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.06.2012
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Першина Елена Андреевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2012
Отец: не указан
Мать:
Першина Елена Андреевна
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