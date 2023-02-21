Пфафф (Pfaff) Маркус (Marcus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пфафф (Pfaff) Маркус (Marcus)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.08.1732

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1718

Сын: Пфафф Лоренц

Мать ребёнка: Венгер Ева

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венгер Ева

Смерть
29.08.1732
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
30.08.1732
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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