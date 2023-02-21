Пфафф (Pfaff) Маркус (Marcus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.08.1732
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1718
Сын: Пфафф Лоренц
Мать ребёнка: Венгер Ева
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Венгер Ева
Смерть
29.08.1732
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
30.08.1732
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция