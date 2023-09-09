Вербанова Кулинская Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1980
Дочь: Вербанова Райтманова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Вербанов Янкель Василий Николаевич
Рождение ребёнка
20.03.1984
Дочь: Вербанова Ангелова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Вербанов Янкель Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно