Вербанова Кулинская Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВербанова Кулинская Надежда Николаевна

Вербанова Кулинская Надежда Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1980

Дочь: Вербанова Райтманова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Вербанов Янкель Василий Николаевич

Рождение ребёнка
20.03.1984

Дочь: Вербанова Ангелова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Вербанов Янкель Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербанов Янкель Василий Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close