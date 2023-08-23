Ямщиков Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямщиков Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1925

Дочь: Колесова Екатерина

Мать ребёнка: Ямщикова Агафья

Россия, Калуга
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямщикова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямщикова Агафья

Смерть
1942
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