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Андрей Васильев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Василий Афанасьев

Мать: Наталья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной г-на подполковника И.М .Хлебникова, после 1829 г. - И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1811