Андрей Васильев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: Василий Афанасьев
Мать: Наталья Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной г-на подполковника И.М .Хлебникова, после 1829 г. - И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1811