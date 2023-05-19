Поляков Сергей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поляков Илья Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1949
Дочь: Низамаева Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьянина Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Алефтина Сергеевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно