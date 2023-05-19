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Поляков Сергей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Илья Николаевич

Мать: Полякова Варвара Ефимовна

Рождение ребёнка
13.06.1949

Дочь: Низамаева Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьянина Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Алефтина Сергеевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно