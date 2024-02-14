Насыров Ярулла Загртдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНасыров Ярулла Загртдинович

Насыров Ярулла Загртдинович

Место рождения

Татарская АССР, Буинский р-н, д. Нурлаты

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Насыров Загретдин Насретдинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова (Загретдинова) Фардания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова (Загретдинова) Фардания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насырова (Загретдинова) Фардания

Рождение ребёнка
05.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова (Загретдинова) Фардания

Рождение ребёнка
15.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова (Загретдинова) Фардания

Рождение ребёнка
13.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова (Загретдинова) Фардания

Рождение ребёнка
24.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова (Загретдинова) Фардания

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.