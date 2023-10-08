Губанов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти15.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1937
Дочь: Маслова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Губанова Мария Яковлевна
Воронежская обл Каширский р-н село Мосальское
Смерть
15.08.1943
Губанов Василий Иванович 1912г призван в действующую армию осенью 1941г после уборки урожая, тракторист. Жена Губанова Мария Яковлевна, пятеро детей. Воевал во 2 механизированной бригаде сформированно... Показать все