Губанов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

15.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1937

Дочь: Маслова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Губанова Мария Яковлевна

Воронежская обл Каширский р-н село Мосальское
Смерть
15.08.1943
Губанов Василий Иванович 1912г призван в действующую армию осенью 1941г после уборки урожая, тракторист. Жена Губанова Мария Яковлевна, пятеро детей. Воевал во 2 механизированной бригаде сформированно... Показать все
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