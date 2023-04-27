Адлер Адлер Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1894
Дата смерти06.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адлер / Михалёв Михаил Федорович
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Федоровна
Смерть
06.08.1977