Адлер Адлер Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адлер Адлер Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1894

Дата смерти

06.08.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адлер / Михалёв Михаил Федорович

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Федоровна

Смерть
06.08.1977
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