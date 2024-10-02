Комисар Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комисар Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Комисар Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья

Отец ребёнка: Комисар Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Комисар Степан

Рождение ребёнка
25.01.1905

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Комисар Степан

Смерть
После 1958

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