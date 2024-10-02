Комисар Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Комисар Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья
Отец ребёнка: Комисар Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Комисар Степан
Рождение ребёнка
25.01.1905
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Комисар Степан
Смерть
После 1958