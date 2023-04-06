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Кузякин Борис Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузякин Георгий Григорьевич

Мать: Кузякина Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кузякин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Кузякина Анна Афанасьевна

Карцево, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Кузякин Николай Борисович

Мать ребёнка: Кузякина Анна Афанасьевна

Карцево, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анна Борисовна

Мать ребёнка: Кузякина Анна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузякина Анна Афанасьевна

Военная служба
Неизвестно
Служил в царской армии
Смерть
1973
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