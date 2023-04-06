Кузякин Борис Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Кузякина Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кузякин Николай Борисович
Мать ребёнка: Кузякина Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анна Борисовна
Мать ребёнка: Кузякина Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Служил в царской армии
Смерть
1973