Сакович Клементий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 20.09.1865
Сын: Сакович Яков Клементиевич
Мать ребёнка: Сакович (Васильева) Доминика
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Сакович Михаил Клементьевич
Мать ребёнка: Сакович (Васильева) Доминика
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Сакович Никита Клементьевич
Мать ребёнка: Сакович (Васильева) Доминика