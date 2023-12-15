Сакович Клементий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович Клементий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Сакович Григорий Николаевич

Мать: Сакович Розалия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 20.09.1865

Сын: Сакович Яков Клементиевич

Мать ребёнка: Сакович (Васильева) Доминика

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Сакович Михаил Клементьевич

Мать ребёнка: Сакович (Васильева) Доминика

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Сакович Никита Клементьевич

Мать ребёнка: Сакович (Васильева) Доминика

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