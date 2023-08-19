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Ишимов Ишмат (Ишман)

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Место рождения

Кизганбашево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1844

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байзигитов Ишим

Мать: Буранова Сулзян

Кизганбашево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ишманов (ишмянов) Аскен (Аска)

Мать ребёнка: Тойбантина Янчаби

Рождение ребёнка
1796

Сын: Ишманов (ишмянов) Ишкиня

Мать ребёнка: Тойбантина Янчаби

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ишматов (ишманов) Тойчи

Мать ребёнка: Тойбантина Янчаби

Кизганбашево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Ишманов Ишбулат

Мать ребёнка: Тойбантина Янчаби

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ишманов (ишмянов) Шамрат

Мать ребёнка: Юртаева Гадибай

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ишманов (ишмянов) Ижбулат

Мать ребёнка: Тойбантина Янчаби

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Ишманова (ишмянова) Шамшу

Мать ребёнка: Юртаева Гадибай

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ишманова (ишмянова) Фахриниса

Мать ребёнка: Юртаева Гадибай

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ишманов (ишмянов) Фахритдин (Фахрутдин)

Мать ребёнка: Юртаева Гадибай

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Ишманов (ишмянов) Сейфутдин

Мать ребёнка: Юртаева Гадибай

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Ишманов (ишмянов) Гайнитдин

Мать ребёнка: Юртаева Гадибай

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Ишманова (ишмянова) Магрифа

Мать ребёнка: Юртаева Гадибай

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тойбантина Янчаби

Смерть
Около 1844