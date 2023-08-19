Ишимов Ишмат (Ишман)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байзигитов Ишим
Мать: Буранова Сулзян
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ишманов (ишмянов) Аскен (Аска)
Мать ребёнка: Тойбантина Янчаби
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Тойбантина Янчаби
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Тойбантина Янчаби
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ишманов Ишбулат
Мать ребёнка: Тойбантина Янчаби
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Юртаева Гадибай
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ишманов (ишмянов) Ижбулат
Мать ребёнка: Тойбантина Янчаби
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Ишманова (ишмянова) Шамшу
Мать ребёнка: Юртаева Гадибай
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ишманова (ишмянова) Фахриниса
Мать ребёнка: Юртаева Гадибай
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ишманов (ишмянов) Фахритдин (Фахрутдин)
Мать ребёнка: Юртаева Гадибай
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Ишманов (ишмянов) Сейфутдин
Мать ребёнка: Юртаева Гадибай
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Ишманов (ишмянов) Гайнитдин
Мать ребёнка: Юртаева Гадибай
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Ишманова (ишмянова) Магрифа
Мать ребёнка: Юртаева Гадибай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тойбантина Янчаби
Смерть
Около 1844