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Реунова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1934

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1934

Отец: Серов Николай

Мать: Серова Ираида

Рождение ребёнка
24.09.1964

Дочь: Теплухина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Реунов Николай

Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Реунов Николай