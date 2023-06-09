Реунова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1934
Отец: Серов Николай
Мать: Серова Ираида
Рождение ребёнка
24.09.1964
Дочь: Теплухина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Реунов Николай
Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Реунов Николай