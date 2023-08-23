Лаврухина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврухина Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

22.03.1900

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Лаврухин Иван Степанович

Отец ребёнка: Лаврухин Степан Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Голубенцева Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Лаврухин Степан Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Лаврухин Василий Степанович

Отец ребёнка: Лаврухин Степан Лаврентьевич

Рождение ребёнка
02.01.1882

Дочь: Домника Степановна

Отец ребёнка: Лаврухин Степан Лаврентьевич

Рождение ребёнка
21.03.1884

Дочь: Чухутина Матрона Степановна

Отец ребёнка: Лаврухин Степан Лаврентьевич

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.03.1900
от удушья: 60 лет
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