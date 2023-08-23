Лаврухина Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти22.03.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Лаврухин Степан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Голубенцева Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Лаврухин Степан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Лаврухин Василий Степанович
Отец ребёнка: Лаврухин Степан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
02.01.1882
Дочь: Домника Степановна
Отец ребёнка: Лаврухин Степан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
21.03.1884
Дочь: Чухутина Матрона Степановна
Отец ребёнка: Лаврухин Степан Лаврентьевич
Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.03.1900
от удушья: 60 лет