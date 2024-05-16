Астафьева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Астафьев Алексей
Мать: Астафьева неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьев Юрий
Отец ребёнка: Астафьев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Тамара
Отец ребёнка: Астафьев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Астафьев Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно