Астафьева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астафьев Алексей

Мать: Астафьева неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Юрий

Отец ребёнка: Астафьев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Тамара

Отец ребёнка: Астафьев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Астафьев Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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