Демитрова Салманида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1933
Дочь: Заворуева Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Никулин Семён
Одесская область, Измаильский район (Суворовский район), село Новая Некрасовка (село Ново- Некрасовское)
Смерть
Неизвестно