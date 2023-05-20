Демитрова Салманида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демитрова Салманида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1933

Дочь: Заворуева Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Никулин Семён

Одесская область, Измаильский район (Суворовский район), село Новая Некрасовка (село Ново- Некрасовское)
Смерть
Неизвестно