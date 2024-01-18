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Федоров Роман Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.?

Отец: Федоров Эдуард

Мать: Федорова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Ольга

Рождение ребёнка
03.03.2008

Дочь: Федорова Юлия Романовна

Мать ребёнка: Федорова Ольга

Рождение ребёнка
26.06.2016

Сын: Федоров Михаил Романович

Мать ребёнка: Федорова Ольга

Рождение ребёнка
17.11.2019

Сын: Федоров Василий Романович

Мать ребёнка: Федорова Ольга

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