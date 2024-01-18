Федоров Роман Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.?
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.?
Отец: Федоров Эдуард
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Ольга
Рождение ребёнка
03.03.2008
Дочь: Федорова Юлия Романовна
Мать ребёнка: Федорова Ольга
Рождение ребёнка
26.06.2016
Мать ребёнка: Федорова Ольга
Рождение ребёнка
17.11.2019
Сын: Федоров Василий Романович
Мать ребёнка: Федорова Ольга