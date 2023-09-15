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Стрельников Козьма Зиновьевич
Стрельников Козьма Зиновьевич
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Место рождения
Вторые Левые Ламки
, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Дата рождения
1762
Пол
Мужской
Отец
Стрельников Зиновий Минаевич
1744 г.р.
Мать
Стрельникова (Козмынина) Марина Перфиловна
1738 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Стрельников Зиновий Минаевич
Мать:
Стрельникова Марина Перфиловна
Вторые Левые Ламки
, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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