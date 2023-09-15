Стрельников Козьма Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Козьма Зиновьевич

Место рождения

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Стрельников Зиновий Минаевич

Мать: Стрельникова Марина Перфиловна

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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