Попова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Попов Семён Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Воронежская обл., Уколовский р-н, Красненский с/с, с. Свистовка
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Попова Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Филипп

Смерть
Неизвестно