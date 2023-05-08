Попова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: не указан
Воронежская обл., Уколовский р-н, Красненский с/с, с. Свистовка
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Попова Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Филипп
Смерть
Неизвестно