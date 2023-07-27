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Демидов Игорь (?) Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Демидов Игорь Игоревич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Демидов Игорь (?) Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Демидов Жорж (?) Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Демидов Александр (?) Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно