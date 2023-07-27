Демидов Игорь (?) Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: Демидов Игорь Игоревич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Демидов Игорь (?) Игоревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Демидов Жорж (?) Игоревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1949
Сын: Демидов Александр (?) Игоревич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно