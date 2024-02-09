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Костюк Татьяна Геннадьевна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

01.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарипов Константин Кираматович

Рождение ребёнка
01.04.2010

Сын: Зарипов Сергей Константинович

Отец ребёнка: Зарипов Константин Кираматович

Рождение ребёнка
01.04.2010

Сын: Зарипов Александр Константинович

Отец ребёнка: Зарипов Константин Кираматович

Рождение ребёнка
01.04.2010

Сын: Зарипов Никита Константинович

Отец ребёнка: Зарипов Константин Кираматович

Рождение ребёнка
01.04.2010

Сын: Зарипов Иван Константинович

Отец ребёнка: Зарипов Константин Кираматович

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