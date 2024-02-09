Костюк Татьяна Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.2010
Сын: Зарипов Сергей Константинович
Отец ребёнка: Зарипов Константин Кираматович
Рождение ребёнка
01.04.2010
Сын: Зарипов Александр Константинович
Отец ребёнка: Зарипов Константин Кираматович
Рождение ребёнка
01.04.2010
Сын: Зарипов Никита Константинович
Отец ребёнка: Зарипов Константин Кираматович
Рождение ребёнка
01.04.2010
Сын: Зарипов Иван Константинович
Отец ребёнка: Зарипов Константин Кираматович