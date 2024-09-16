Решетникова (Тюлькина) Анна Анфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетникова (Тюлькина) Анна Анфилова

Решетникова (Тюлькина) Анна Анфилова

Место рождения

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

С 1858 по 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетников Иван Викторович

Рождение ребёнка
С 1880 по 1881

Сын: Решетников Яков Иванович

Отец ребёнка: Решетников Иван Викторович

Рождение ребёнка
С 1882 по 1883

Дочь: Решетникова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Решетников Иван Викторович

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
С 1885 по 1886

Дочь: Решетникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Решетников Иван Викторович

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
С 1890 по 1891

Дочь: Решетникова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Решетников Иван Викторович

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.