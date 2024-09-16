Решетникова (Тюлькина) Анна Анфилова
Место рождения
Дата рожденияС 1858 по 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1880 по 1881
Отец ребёнка: Решетников Иван Викторович
Рождение ребёнка
С 1882 по 1883
Дочь: Решетникова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Решетников Иван Викторович
Рождение ребёнка
С 1885 по 1886
Дочь: Решетникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Решетников Иван Викторович
Рождение ребёнка
С 1890 по 1891
Дочь: Решетникова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Решетников Иван Викторович
Смерть
Неизвестно