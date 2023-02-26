Борисюк Никифор
Место рожденияПольша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисюк Иннокентий
Мать: ?
Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Смерть
Неизвестно