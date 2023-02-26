Борисюк Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисюк Никифор

Место рождения

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисюк Иннокентий

Мать: ?

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Иов Никифорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Смерть
Неизвестно
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