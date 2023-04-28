Ильинский Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти?.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1940
Призыв на военную службу
1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Воинское звание: сержант
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильинский Геннадий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.08.1944
Пропал без вести.