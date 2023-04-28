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Ильинский Петр Дмитриевич

Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1940
Рощино, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Призыв на военную службу
1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Воинское звание: сержант
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинский Геннадий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рощино, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
?.08.1944
Пропал без вести.
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