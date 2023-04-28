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Гоштовт Георгий Адамович

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.09.1891 ст.

Дата смерти

08.12.1953

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1891 ст.

Отец: Гоштовт Адам Адамович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.12.1953
Гоштовт Георгий Адамович Полковник Родился 15 сентября 1891 г.{~1~} Уроженец Радомской Губернии (Польша). Принадлежал к старинной русско-литовской дворянской семье. Православный. Автор многочисленных ... Показать все
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