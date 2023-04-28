Гоштовт Георгий Адамович
Место рождения
Дата рождения15.09.1891 ст.
Дата смерти08.12.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1891 ст.
Отец: Гоштовт Адам Адамович
Мать: не указана
Смерть
08.12.1953
Гоштовт Георгий Адамович Полковник Родился 15 сентября 1891 г.{~1~} Уроженец Радомской Губернии (Польша). Принадлежал к старинной русско-литовской дворянской семье. Православный. Автор многочисленных ... Показать все