Давид Родионов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Родион Сергеев
Мать: Анна Сергеева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филипп Давидов
Мать ребёнка: Афимья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Максим Давидов
Мать ребёнка: Афимья Григорьева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Татьяна Давыдова
Мать ребёнка: Афимья Григорьева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Петр Давыдов
Мать ребёнка: Афимья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно