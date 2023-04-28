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Давид Родионов

Место рождения

Балакирево, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Родион Сергеев

Мать: Анна Сергеева

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Филипп Давидов

Мать ребёнка: Афимья Григорьева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Максим Давидов

Мать ребёнка: Афимья Григорьева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Татьяна Давыдова

Мать ребёнка: Афимья Григорьева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Петр Давыдов

Мать ребёнка: Афимья Григорьева

Логвиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Никола-Крюк, Одоевский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
Никола-Крюк, Одоевский уезд, Тульская губерния
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