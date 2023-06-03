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Ходаков Алексей Леонович

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Место рождения

д. Филипповка Коломенской волости Богородицкого уезда Тульской губ

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ходаков Леон Афанасьевич

Мать: не указана

д. Филипповка Коломенской волости Богородицкого уезда Тульской губ
Рождение ребёнка
01.01.1898

Дочь: Ходакова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Ходакова Анна Михайловна

Тульская губ. Богородицкий уезд д. Филипповка
Рождение ребёнка
1899

Сын: Ходаков Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Ходакова Анна Михайловна

д. Филипповка Коломенской волости Богородицкого уезда Тульской губ
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ходакова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Ходакова Анна Михайловна

Тульская губ. Богородицкий уезд д. Филипповка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно