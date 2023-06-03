Ходаков Алексей Леонович
Место рожденияд. Филипповка Коломенской волости Богородицкого уезда Тульской губ
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Ходаков Леон Афанасьевич
Мать: не указана
д. Филипповка Коломенской волости Богородицкого уезда Тульской губ
Рождение ребёнка
01.01.1898
Дочь: Ходакова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Ходакова Анна Михайловна
Тульская губ. Богородицкий уезд д. Филипповка
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ходаков Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Ходакова Анна Михайловна
д. Филипповка Коломенской волости Богородицкого уезда Тульской губ
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ходакова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Ходакова Анна Михайловна
Тульская губ. Богородицкий уезд д. Филипповка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходакова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно