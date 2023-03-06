Василий Веденеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Флегонт Васильев
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно