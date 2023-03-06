Василий Веденеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Веденеев

Василий Веденеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Флегонт Васильев

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close