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Дюков Моисей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: Дюкова Степанида Степановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дюков Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: Дюкова Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дюков Павел Моисеевич

Мать ребёнка: Дюкова Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дюков Павел Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Дюкова Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Дюкова Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Дюкова Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно