Дюков Моисей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Дюкова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Дюкова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Дюкова Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: Дюкова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Дюкова Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно