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Мамкина (Мамкина) Дарья Петровна
Мамкина (Мамкина) Дарья Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.01.1988
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шарапова (Мамкина) Любовь Ивановна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1988
Отец: не указан
Мать:
Шарапова Любовь Ивановна
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