Радаева Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1883
Отец ребёнка: Радаев Василий Захарович
Рождение ребёнка
19.04.1883
Дочь: (Радаева) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Радаев Василий Захарович
Смерть
Неизвестно