Радаева Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радаева Ксения Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1866 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радаев Василий Захарович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1883

Сын: Радаев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Радаев Василий Захарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1883

Дочь: (Радаева) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Радаев Василий Захарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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