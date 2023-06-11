Сысойкин Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1933
Дочь: Войтенко Сысойкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сысойкина Игнатова Александра Ивановна
Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.12.1939
Мать ребёнка: Сысойкина Игнатова Александра Ивановна
Смерть
1942