Сысойкин Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысойкин Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1933

Дочь: Войтенко Сысойкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сысойкина Игнатова Александра Ивановна

Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.12.1939

Сын: Сысойкин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Сысойкина Игнатова Александра Ивановна

Смерть
1942