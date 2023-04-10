Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Трубицын Матвей Аверьянов
Трубицын Матвей Аверьянов
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1839
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Трубицын Аверьян Петров
1815 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец:
Трубицын Аверьян Петров
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия