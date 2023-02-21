Ратников Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРатников Николай Сергеевич

Ратников Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1962

Отец: не указан

Мать: Широкова Мария Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close