Parviainen Matti
Место рожденияKoirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения30.03.1890
Дата смерти17.06.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1890
Отец: не указан
Мать: Maija-Liisa Juhontytär
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Крещение
26.04.1890
Смерть
17.06.1911
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя