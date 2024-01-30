Марфа Яковлева
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смерти10.04.1826 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: Яков Алексеев
Мать: Акулина Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Карпов
Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Екатерина Максимова
Отец ребёнка: Максим Карпов
Рождение ребёнка
11.11.1790 ст.
Дочь: Степанида Максимова
Отец ребёнка: Максим Карпов
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Макар Максимов
Отец ребёнка: Максим Карпов
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Дарья Максимова
Отец ребёнка: Максим Карпов
Рождение ребёнка
25.11.1797 ст.
Сын: Андрей Максимов
Отец ребёнка: Максим Карпов
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Прасковья Максимова
Отец ребёнка: Максим Карпов
Смерть
10.04.1826 ст.
От сляглой