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Марфа Яковлева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

10.04.1826 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: Яков Алексеев

Мать: Акулина Ефремова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Карпов

Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Максим Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.11.1790 ст.

Дочь: Степанида Максимова

Отец ребёнка: Максим Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Макар Максимов

Отец ребёнка: Максим Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Дарья Максимова

Отец ребёнка: Максим Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.11.1797 ст.

Сын: Андрей Максимов

Отец ребёнка: Максим Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Прасковья Максимова

Отец ребёнка: Максим Карпов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.04.1826 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От сляглой

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