Жулега Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Варвара Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1798

Сын: Жулега Ануфрий Никитов

Отец ребёнка: Жулега Никита Федоров

Рождение ребёнка
04.03.1801

Сын: Жулега Герасим Никитов

Отец ребёнка: Жулега Никита Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулега Никита Федоров

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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