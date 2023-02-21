Жулега Варвара Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1798
Отец ребёнка: Жулега Никита Федоров
Рождение ребёнка
04.03.1801
Отец ребёнка: Жулега Никита Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно