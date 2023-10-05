Узингер Мария - Кристина Егоровна
Место рожденияСаратовская область, Зельманский район, с. Ней-Варенбург
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Саратовская область, Зельманский район, с. Ней-Варенбург
Рождение ребёнка
19.08.1928
Дочь: Павелько Анна Фридриховна
Отец ребёнка: Узингер Фридрих Егорович
Саратовская область, Зельманский район, с. Ней-Варенбург
Смерть
Неизвестно