Узингер Мария - Кристина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узингер Мария - Кристина Егоровна

Место рождения

Саратовская область, Зельманский район, с. Ней-Варенбург

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская область, Зельманский район, с. Ней-Варенбург
Рождение ребёнка
19.08.1928

Дочь: Павелько Анна Фридриховна

Отец ребёнка: Узингер Фридрих Егорович

Саратовская область, Зельманский район, с. Ней-Варенбург
Смерть
Неизвестно
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