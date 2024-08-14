Щербакова (Щербакова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1952
Место жительства
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Место жительства
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Место жительства
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Место жительства
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Место жительства
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Место жительства
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Место жительства
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Место жительства
Неизвестно
Место жительства
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Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1978
Дочь: Мизенина(Бухарова) (Бухарова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Бухаров Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
12.04.1983
Сын: Бухаров Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Бухаров Сергей Владимирович