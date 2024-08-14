Щербакова (Щербакова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Щербакова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1952

Отец: Щербаков Николай Александрович

Мать: Щербакова(Греджева) (Греджева) Мария Демьянова

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
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Место жительства
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Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
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Место жительства
Неизвестно
Место жительства
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Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1978

Дочь: Мизенина(Бухарова) (Бухарова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Бухаров Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
12.04.1983

Сын: Бухаров Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Бухаров Сергей Владимирович

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