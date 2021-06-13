Крисанов Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1947
Дата смерти13.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1973
Дочь: Леонова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Крисанова Любовь Петровна
с. Марчуки 2 Ряжского района, Рязанской области
Рождение ребёнка
28.11.1974
Сын: Крисанов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Крисанова Любовь Петровна
Смерть
13.06.2021