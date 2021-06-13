Крисанов Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крисанов Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1947

Дата смерти

13.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1973

Дочь: Леонова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Крисанова Любовь Петровна

с. Марчуки 2 Ряжского района, Рязанской области
Рождение ребёнка
28.11.1974

Сын: Крисанов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Крисанова Любовь Петровна

Смерть
13.06.2021
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