Ролдыгин Евсевий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Сурнина Анна Евсевиевна
Мать ребёнка: не указана
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Родилась в с. Грязи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно