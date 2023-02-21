Ролдыгин Евсевий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ролдыгин Евсевий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Сурнина Анна Евсевиевна

Мать ребёнка: не указана

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Родилась в с. Грязи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ролдыгин Иван Евсевиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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