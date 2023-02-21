Фандеичева (Филимонова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фандеичева (Филимонова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Филимонова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Фандеичев Андрей

Рождение ребёнка
2012

Сын: Фандеичев Владимир

Отец ребёнка: Фандеичев Андрей

Рождение ребёнка
?.05.2021

Дочь: Амалия

Отец ребёнка: Фандеичев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фандеичев Андрей

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