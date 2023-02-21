Фандеичева (Филимонова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Фандеичев Андрей
Рождение ребёнка
2012
Сын: Фандеичев Владимир
Отец ребёнка: Фандеичев Андрей
Рождение ребёнка
?.05.2021
Дочь: Амалия
Отец ребёнка: Фандеичев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фандеичев Андрей