Сумзин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумзин Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1984

Сын: Сумзин Александр Валентинович

Мать ребёнка: Сумзина Наталья

Рождение ребёнка
01.09.?

Сын: Сумзин Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Сумзина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Сумзина Наталья

Смерть
Неизвестно
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