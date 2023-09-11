Сумзин Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1984
Сын: Сумзин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Сумзина Наталья
Рождение ребёнка
01.09.?
Сын: Сумзин Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Сумзина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Сумзина Наталья
Смерть
Неизвестно