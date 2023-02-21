Чирков Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1953
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1953
Отец: Чирков Алексей Сергеевич
Мать: Чиркова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
01.06.1979
Сын: Чирков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Чиркова Тамара Степановна
Рождение ребёнка
10.01.1982
Мать ребёнка: Чиркова Тамара Степановна
Рождение ребёнка
22.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чиркова Тамара Степановна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область