Чирков Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1953

Отец: Чирков Алексей Сергеевич

Мать: Чиркова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.06.1979

Сын: Чирков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Чиркова Тамара Степановна

Рождение ребёнка
10.01.1982

Сын: Чирков Федор Викторович

Мать ребёнка: Чиркова Тамара Степановна

Рождение ребёнка
22.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Тамара Степановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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