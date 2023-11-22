Колесников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Владимир

Место рождения

С. Улюколь Дзержинского района Красноярского края

Дата рождения

24.10.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

С. Улюколь Дзержинского района Красноярского края
Рождение ребёнка
08.09.1992

Сын: Колесников Филипп Владимирович

Мать ребёнка: Колесникова Оксана Михайловна

С. Улюколь Дзержинского района Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Оксана Михайловна

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