Колесников Владимир
Место рожденияС. Улюколь Дзержинского района Красноярского края
Дата рождения24.10.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1959
С. Улюколь Дзержинского района Красноярского края
Рождение ребёнка
08.09.1992
Сын: Колесников Филипп Владимирович
Мать ребёнка: Колесникова Оксана Михайловна
С. Улюколь Дзержинского района Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно